No existen fundamentos para demoler Aquarela: constructora

En un comunicado la Constructora Calle 47 SAS, ejecutora del proyecto inmobiliario Aquarela en Cartagena, sostuvo que de acuerdo con la Sentencia emitida el pasado 07 de diciembre por el Tribunal Administrativo de Bolívar, a partir del concepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, no es posible concluir que exista un riesgo cierto e inminente de colapso que imponga la necesidad de realizar la demolición total de la torre uno del proyecto habitacional que se construye en el Barrio Torices.

“De este modo, y en vista de la imposibilidad jurídica que pesa sobre Promotora Calle 47 S.A.S. para realizar la restitución del espacio público ordenada por la Inspección de Policía No. 2 de Cartagena de Indias el pasado 09 de octubre de 2018, no obstante haber adelantado todas las gestiones para el efecto, si el Distrito pretende hacer efectiva esa orden no puede exceder la autorización contenida en la Resolución No. 001 de esa fecha. Como es de conocimiento público, el fallo policivo ordena la restitución de 24m2 de superficie y no la demolición de la totalidad de la obra”, indicaron los desarrolladores, tras el anuncio del mandatario William Dau, quien dio cuenta sobre el borrador del convenio para tumbar este inmueble.

De hacerse efectiva la demolición de la obra desconociendo las órdenes de policía y sin una orden judicial, según Calle 47 SAS, el Distrito deberá asumir los efectos económicos derivados de una actuación a todas luces antijurídica presionada por el Ministerio de Cultura y la Procuraduría General de la Nación.