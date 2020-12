Vuelve el pico y cédula a Bogotá

La decisión que tomó la mandataria distrital comenzará a regir desde este 21 de diciembre hasta el 15 de enero. Solo podrá salir un miembro por familia para hacer compras e ingresar a establecimientos de servicio al público. La alcaldesa enfatizó en que “no podemos relajarnos, ni dejar de cuidarnos”.

“La aglomeración en el comercio y la intensidad de encuentros familiares están acelerando los contagios. No podemos abusar del sector de salud”, escribió Claudia López en su Twitter.

La medida aplicará para pago y compra de bienes en establecimientos comerciales, restaurantes, supermercados, minimercados, centros comerciales, cinemas, gimnasios, bancos, notarías, etc.

Los únicos servicios exceptuados del pico y cédula serán los centros de salud, farmacias, servicios funerarios, trámites y servicios notariales, bancarios, financieros y administrativos donde se requiera la comparecencia simultánea de dos o más personas. El ingreso a parques tampoco estará sujeto a restricciones.

Recuerde, entonces: las personas cuya cédula o documento de identificación terminen en 1, 3, 5, 7 y 9, no podrán asistir a los establecimientos comerciales los días impares del mes. Y quienes tengan el último digito de su identificación par (2, 4, 6, 8 y 0), no podrán ingresar a centros comerciales, peluquerías, restaurantes, bancos, notarías, etc., los días pares.