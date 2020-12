En La Estrella habrá toque de queda hasta el mediodía el 25 y el 1

El municipio de La Estrella en el sur del Valle de Aburrá ya había anunciado toque de queda para menores de edad, pero ahora informó que hay una nueva restricción para navidad y fin de año, está será entre las 12 de la medianoche del 24 de diciembre y se extenderá hasta las 12 del mediodía del 25, el mismo horario para el 31 de diciembre y el primero de enero de 2021, lo que significan seis horas más que los horarios que decretó Medellín. También se recordó otras restricciones vigentes.

“No podrá haber cierre de vías ni cuadras con actividades de la comunidad, no puede haber sacrificio de animales dentro de la vía. Los establecimientos de bares y discotecas que estén en zonas residenciales sólo podrán funcionar hasta las 10 de la noche”, agregó el alcalde de esta población, Juan Sebastián Abad.

El mandatario recalcó que estas medidas se hacen con el fin de que prime el bien colectivo y no el particular y con ello, se garantiza que no aumenten los casos de COVID-19 en La Estrella.