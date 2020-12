"Hay abandono de la Fiscalía": padre de Madeleine a un año de su muerte

Hoy 18 de diciembre se conmemora el primer aniversario de la muerte de la joven Madelayne Ortega, de 17 años, quien fue encontrada muerta al interior de la Universidad del Atlántico

La noticia empezó a correr desde las 4am de ese 18 de diciembre de 2019, hora en la que habría sido descubierto el cuerpo de la joven estudiante de Derecho, Madelayne Sofía Ortega Villa, quien yacía en el piso de la plaza de la sede centro del alma mater luego de presuntamente caer desde el 2do piso de la edificación.

Roberto Ortega, padre de la menor, señala que no hay avances en la investigación.

"Estamos en total abandono por parte de las autoridades, lo último que se supo es que no habían podido ingresar a su celular, no hay todavía el reporte de necropsia, venia un grupo de peritos de Bogotá, pero no ha pasado nada", dijo su padre.

Para el día de hoy, la Red de Mujeres y organizaciones defensoras de los serechos Humanos adelantarán una marcha para conmemorar su pronta partida y asimismo exigir justicia para que se esclarezca finalmente si se trató de un crimen o una muerte accidental. La cita es las 2pm en el Paseo Bolívar, frente al edificio de la Fiscalía.