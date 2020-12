Taxistas no podrán cobrar prima navideña

La Alcaldía de Bucaramanga no sacó ninguna resolución para que los ciudadanos paguen la respectiva prima navideña" a la mancha amarilla. Es por esto, que ese dinero se entregará de manera voluntaria y el conductor del gremio de taxis no podrá cobrarlo o exigirlo.



Las autoridades aclararon que si esta prima se lleva a reclamar en las carreras, la persona podrá acarrear con una multa de más de un millón 300 mil pesos.

Raúl Sanabria, taxista, contó que, "ya no vamos a pelear o discutir contra las plataformas digitales, si la gente nos quiere dar nuestra prima navideña, que lo haga, este año será voluntaria, la Alcaldía no sacó ninguna resolución, no hay autoridades que promulguen esta primera, no se pronuncie nadie por el servicio del taxi".

Sanabria resaltó que por lo general se cobraba 500 pesos por carrera, sin embargo, no la exigirán por la competencia que hay entre las plataformas digitales.

El gremio de taxistas esta vez no entrará en discusión con la administración municipal para exigir la prima navideña. Solo le piden a los bumangueses que si quieren colaborar en esta época decembrina, lo hagan, de manera voluntaria.