Ambientalistas preocupados por avance del piloto de fracking

El presidente de Ecopetrol Felipe Bayón reiteró que para el 2021 se hará una inversión millonaria de cuatro mil millones de dólares, buscando mantener las exploraciones y con esto ayudar en la reactivación económica del país.

De igual forma se definió la zona de Puerto Wilches en el Magdalena Medio para hacer los pilotos de Fracking, generando un rechazo en muchos sectores especialmente en los defensores de los recursos hídricos.

Carlos Andrés Santiago quien pertenece a la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec), le dijo a Caracol Radio que la mayor preocupación es que este proyecto se expanda a otras regiones.

"Estamos viendo con mucha preocupación el avance que el Gobierno Nacional está teniendo para el desarrollo de los proyectos de Fracking , uno se da cuenta que no se están cumpliendo las condiciones previas establecidas por la comisión de expertos, se están desacatando elementos de la medida cautelar del Consejo de Estado, no existe línea base y no hay capacidad institucional, no existe licencia social de parte de las comunidades y vemos con preocupación que en la participación más mínima de los territorios, este fin de semana acompañamos en Puerto Wilches una manifestación de mil personas histórica porque se manifestaban en contra de los proyectos pilotos, no os explicamos porque en el mundo se viene prohibiendo acá es al contrario", dijo el ambientalista.

En Norte de Santander por ahora no se ha estipulado un proyecto de este tipo de extracción.