Comisionado de Paz llegó a Buenaventura para garantizar tregua entre Shottas y Espartanos

Buenaventura

Con la intención de que los Shottas y los Espartanos mantengan la tregua de no homicidios y no desapariciones en el Distrito de Buenaventura, llegó el Comisionado de Paz Otty Patiño, en compañía del padre Francisco de Roux y el embajador de la Unión Europea Gilles Bertrand, quienes son garantes del proceso de dialogo.

La visita se dio luego que se recordara que hasta el 05 de mayo estaba extendido el compromiso de tregua entre las bandas criminales de la ciudad puerto, ante lo cual también las autoridades tomaron medidas extremas de seguridad como prevención ante cualquier síntoma de agresión, especialmente en algunas zonas.

La tregua se ha renovado varias veces

La tregua nació en el marco del Espacio de Conversación Sociojurídica para la Paz Urbana en Buenaventura, que adelantan los Espartanos y los Shottas con el gobierno Nacional desde julio del 2023 y el 10 de agosto de ese mismo año, luego de dos reuniones privadas, establecieron una tregua inicial de 30 días, la cual se extendió posteriormente a 60 días, cumpliéndose el 4 de noviembre del 2023.

El 03 de noviembre en una de las reuniones de las mesas Sociojurídicas, se retomó el tema de la tregua y fue ampliado hasta el 04 de febrero.

Sin embargo, en diciembre tras algunas muertes de integrantes de los Espartanos, estos informaron a través de un comunicado que por parte de ellos, la tregua no se mantenía por el incumplimiento de los acuerdos por parte de los Shottas. El tema se logró solucionar y hasta el momento se mantienen diálogos con el gobierno por separado.

“Con ellos hemos seguido dialogando, son los Espartanos, ellos han mantenido la tregua, se mantienen las conversaciones, pero no estamos participando con ambos al mismo tiempo en la mesa”, explicó Alejandro Ocampo, coordinador del gobierno en la mesa Sociojurídica.

El pasado 04 de febrero, nuevamente informaron que mantendrían la tregua hasta el 05 de mayo.

La tregua continúa después del 05 de mayo

Aunque la fecha de extensión de la tregua terminó, Alejandro Ocampo, representante a la Cámara y Coordinador delegado del gobierno Nacional en la Mesa de Conversación Sociojurídica para la Construcción de Paz de Buenaventura, aseguró que ésta se renueva por lo menos tres o cuatro meses más, para dar tranquilidad a la comunidad bonaverense.

“La tregua continua, pueden dormir tranquilos en sus casas que seguiremos de parte del gobierno Nacional, de la delegación y con los grupos Shottas y Espartanos, haciendo lo posible y lo mejor de nosotros para que cada día haya más paz, más tranquilidad“.

El acuerdo se dio en una mesa en la que también participa el Comisionado de Paz Otty Patiño como representante del gobierno Nacional con ambos grupos, Shottas y Espartanos. Donde, también se analiza una agenda social para eliminar condiciones de pobreza e inseguridad y desigualdad; se evalúan las acciones que hasta el momento se han desarrollado al interior de los barrios en atención a la comunidad como compromisos de la mesa Sociojurídica; y se definirá cómo se continuará con los diálogos este año.

“Queremos implementar un mecanismo de monitoreo y verificación que permite establecer quién comete el hecho de violencia y la acción inmediata de la fuerza pública para proteger la ciudadanía y poder establecer zonas de que a futuro sean libres de extorsión y eliminar las fronteras invisibles”.

Cabe resaltar, según informó Ocampo, que la mayoría de los reportes de homicidio en Buenaventura en lo corrido del año no tienen que ver con los grupos armados, algunos tienen origen en la violencia que genera, por ejemplo el narcotráfico o el ajuste de cuentas.

Los diálogos se dan en los barrios

Según los compromisos del gobierno Nacional, los diálogos con los integrantes de las bandas se dan en los barrios, motivándolos a que ingresen libremente al Programa Jóvenes en Paz, donde reciben unos recursos económicos para ellos y sus familias

“Hemos ido a los barrios a decirle a las personas y a los jóvenes inscríbanse libremente, que este dinero solamente es para usted y su familia, no tienen que darle parte ni extorsión a los grupos, no tienen que trabajar para los grupos y los jóvenes que hacen parte de este proceso es una salida de la guerra, de la violencia y no pueden seguir siendo usufructuados, utilizados en esas dinámicas delictivas”, explicó Alejandro Ocampo, sobre las apuestas que se están realizando en Buenaventura.

Al mismo tiempo, se están brindando condiciones para generar oportunidades de empleo, de emprendimiento. También se está trabajando para que 50 personas, víctimas de desplazamiento, puedan regresar a sus casas con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.

Lea también:

El acompañamiento de la Unión Europea

El embajador de la Unión Europea Gilles Bertrand, llegó a Buenaventura con el Comisionado de Paz Otty Patiño. Su presencia es fundamental en todos los procesos sociales que se están llevando a cabo en el Distrito, especialmente brindando el apoyo económico en sectores donde la ausencia del Estado es notoria en el hambre y la pobreza de las comunidades; la desigualdad y la falta de oportunidades.

Además, la Unión Europea es miembro permanente de la mesa Sociojurídica y acompaña todos los procesos.