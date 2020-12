Capacitan en reactivación biosegura a 90 agentes de playa de Cartagena

La Universidad de Cartagena y la Alcaldía Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte dieron inicio a una de las etapas que contiene el convenio firmado para capacitar a los agentes de playa en el sector 2 de Bocagrande. El progreso en la reactivación biosegura de la actividad de servicios relacionados con el turismo de esta zona está en manos del equipo que coordina el proyecto desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad

“Ya cruzamos una primera etapa donde hemos caracterizado todos los actores que van a formar parte de este proyecto y como resultado de esa caracterización nos ha obligado a contextualizar un poco a raíz de las necesidades que hemos evidenciado en esa caracterización, todo el proceso que viene, dentro de ellos está la capacitación. Uno de los objetivos principales del proyecto es que la reactivación de esta playa sea de manera biosegura en primera instancia, dadas las circunstancias que estamos atravesando donde debemos procurar por la salud y el bienestar de todas las personas tanto de los microempresarios que están ahí en la playa, como de los turistas que llegan a visitarlos.” Afirmó Alix Ruíz, Coordinadora del proyecto.

90 actores de este sector participaron en la primera jornada que abarcó diversas temáticas entre las que están: el tema de la bioseguridad, procurando que se brinden las garantías para que la playa se pueda considerar realmente biosegura, y la seguridad alimentaria, por supuesto dadas las consecuencias y el impacto económico que ha traído esta situación se brindó un acompañamiento para que los micronegocios de estos microempresarios propendan por su sostenibilidad incorporando en la capacitación el tema de marketing digital.

Gilberto Saavedra, carpero de la Zona 3 de Bocagrande expresó su agradecimiento con el proyecto con estas palabras: “queríamos esta oportunidad para seguir adelante, buscar la manera de arreglar nuestro sistema de vida y organizar ante todo las playas que siempre han sido un poquito desordenadas, pero gracias a Dios con esta capacitación que nos va a dar la Universidad esperamos que sea súper bueno para todos nosotros, todos los cartageneros y los turistas que visitan nuestras playas.”

Es valioso resaltar que desde la universidad y la Alcaldía se establece un equipo mancomunado para garantizar el acceso de las personas, existe una directriz donde hay que establecer previamente con una programación donde se debe hacer un registro en la página web de la alcaldía para poder acceder al área que guste, en el horario de la mañana o de la tarde, cuando lleguen van a encontrar un punto de control en el cual la persona y ambiente debe cumplir con las normas de protocolo, por ejemplo que no presente ningún tipo de síntomas relacionados con el Covid-19, y se hará también un control de temperatura, se deja registrado de tal forma de que si al día de mañana nos enteramos que existe alguna situación donde alguien ha salido positivo podamos hacer la trazabilidad e identificar qué personas pudieran estado en contacto con esa persona que haya resultado positivo, de esta forma se busca minimizar este riesgo, pero al mismo tiempo brindar un soporte efectivo no solamente con las capacitaciones, sino también desde punto vista de un control hacia minimizar la probabilidad de cualquier tipo de contacto.

“Me corresponde específicamente coordinar las actividades de bioseguridad y seguridad alimentaria, lo que tiene que ver con bioseguridad y darle cumplimiento no solamente la resolución 666 del año 2020, sino a la resolución específica para la actividad de playa como es la 1538 en la cual se establece cuáles son las disposiciones que todo prestador de servicio de playa debe cumplir para asegurar esa reactivación de una manera segura. En ese sentido la Universidad digamos que tenemos dos enfoques clave, uno es desarrollo de competencias para lo cual hay una serie actividades de capacitación coordinadas por el Consultorio Empresarial de la facultad de Ciencias Económicas, donde se hace todo desglose de lo que es lógico, cuáles son las medidas de control y obviamente se sensibiliza a todos los microempresarios que están en el proyecto para que de alguna manera logren adaptar a su diario vivir todas las normas para garantizar esa seguridad que todos los turistas, y las persona que tenga acceso a este sector sientan realmente que están gozando de una serie de ventajas y sobre todo lo más importante, que SE sientan seguros en la playa", sostuvo.

"Adicionalmente en cuanto a la capacitación, no solamente se tiene un componente que es fuerte y se realizará en piedra Bolívar, sino que van a ver algunas actividades que van a hacer in situ de tal forma de que realmente los microempresarios tengan esa experiencia vivencial y que también puedan verse a través de otros, entonces, obviamente tenemos preparado para ello una serie actividades lúdicas que de alguna forma dinamizan y de alguna manera aumenta en ese aprendizaje significativo para poder desarrollar esas competencias. Al margen de eso también tenemos el tema las dotaciones, no solamente vamos a estar trabajando las capacitaciones, sino que la Universidad Cartagena ha incluido dotar a todos estos microempresarios de insumos que coadyuven al logro de la bioseguridad, para garantizar y minimizar el riesgo biológico con locación no solamente del virus Covid, sino también de otros que también podrían eventualmente generar algún tipo de afectación con daño a la salud e alguno de los visitantes.” Oscar Zuñiga coordinador del componente de bioseguridad del proyecto.