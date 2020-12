NO es una utopía ver a Cartagena libre de corrupción: Alcalde William Dau

El alcalde, William Dau Chamat, manifestó que su lucha no es en vano, ni una utopía para ver libre a la ciudad de este flagelo.

“Para nosotros NO es una utopía una Cartagena libre de corrupción, una Cartagena igualitaria, una Cartagena con garantías sociales que permita reivindicar la dignidad humana de sus habitantes, una Cartagena en la que se pueda vivir bien, vivir como se quiere y vivir sin humillaciones. Con hospitales decentes y educación de calidad, desarrollo económico y turístico, oportunidades laborales, cultura, vías, proyectos de expansión; una Cartagena donde la pobreza solo sea parte de mirar atrás, una terrible pesadilla que no fue; una Cartagena donde las nuevas generaciones no vean el límite del bienestar”, precisó el mandatario distrital en la apertura de la conmemoración de esta fecha mundial.

El Alcalde dijo que por primera vez la ciudad se une a esta celebración, con el que le reitera a Colombia y al mundo que dice NO MÁS a la corrupción, “que nos cansamos de soportar la desvergüenza de los corruptos que nos han sometido a la miseria, que no soportamos más la impunidad de sus conductas, que se acabó, no va más”, precisó.

Para el Alcalde, en Cartagena se rompen las cadenas, así como Benkos Biohó se liberó de la esclavitud.

Dau Chamat dijo que honrará el mandato de los ciudadanos que lo eligieron como Alcalde y que no bajará la guardia y nunca negociará con los malos. “En este momento estoy demostrando que seguimos trabajando en nuestra lucha, creemos que acabar con la corrupción es esencial para todos los niveles de nuestro Estado. La transparencia es necesaria y se convierte en la primera piedra para el cambio hacía el bienestar de los menos favorecidos. Es innegable que solo cuidando lo público se podrán cumplir con los fines constitucionales en pos del mejoramiento de nuestra ciudad, esa que hoy lastimosamente se encuentra desgastada y apesadumbrada por la infamia, y por ser, como dijera un poeta, un juguete vulgar y el esclavo servil de los tiranos”.

El mandatario distrital consideró como un acto descortés la no asistencia de los órganos de control al evento, los cuales fueron invitados para hacerles la entrega oficial del Libro Blanco, pero su lucha sigue, no se desvanece y que les hará llegar el documento.

“La Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, brillan por su ausencia en este evento que representa, lo que se supone debe ser pieza clave en sus consignas. Todas estas entidades fueron invitadas y como un gesto descortés no asistieron a nuestro llamado, pero nuestra lucha no se desvanece por ellos y por eso hago la entrega simbólica y haré llegar directamente a ellos El Libro Blanco”

El Alcalde explicó que la elaboración de este documento fue un trabajo arduo que llevó más de 10 meses consolidarlo, tiempo en el que se imprimió el esfuerzo de un equipo entregado día y noche a la consecución de este objetivo, que costó lágrimas, no de cansancio, sino de tristeza al descubrir cómo fue saqueada la ciudad en todas las esferas de la administración.

Aprovechó para dejarle a los cartageneros un mensaje de fin de año lleno de esperanza y optimismo en el comienzo del nuevo despertar para los cartageneros y cartageneras.

“Las cosas van pintando mejor hacia futuro, aquí está mi equipo de gobierno, y le digo a la ciudadanía, esto es un trabajo en equipo, todos y cada uno tienen claras las tareas y están haciendo su mejor esfuerzo por Salvar a Cartagena de las garras de la corrupción, hacer eficiente el gasto público, reactivar la economía y sacar adelante los contratos, las megaobras que por décadas le han robado a la ciudad y lo más importante, negocios sin corrupción y con planeación”, afirmó

También agradeció a su equipo de gobierno y manifestó su orgullo por el coraje que demostraron con denunciar las irregularidades que encontraron al recibimiento del gobierno.

Y envío un mensaje a los órganos de control, a quien les expresó que confía en que estén a altura de las exigencias ciudadanas de sancionar. “No hay nada que sea más frustrante que la impunidad a estos hechos que han causado un profundo dolor y que nos han llevado a deplorables condiciones de sur a norte”.