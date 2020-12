A la cárcel implicadas en desaparición y asesinato de ciudadana en Armenia

En una audiencia que se llevó a cabo por varias horas, la juez promiscuo de Circasia determinó enviar a las señaladas de la desaparición de Beatriz Vallejo Reyes, con medida de aseguramiento a un centro carcelario.

En la audiencia, el Fiscal Séptimo Especializado reveló datos de la forma como se habría presentado el asesinato y la posterior desaparición de la ciudadana el pasado 8 de septiembre.

Fueron 38 elementos materiales probatorios los que allegó al proceso la Fiscalía en los que evidenció la forma como se segó la vida de la ciudadana de 58 años de edad, a quien luego de ejecutar se encargaron de desmembrar, empacar y trasladar hasta una zona boscosa, donde fue enterrada con piedras en la parte superior, con el propósito de no ser encontrado.

¿Una discusión?

Rosalba Marín Montes, al ser cuestionada sobre el particular, relató a los investigadores judiciales, que en calidad de arrendataria había solicitado a

Vallejo Reyes que se arreglara una humedad y que no fue posible, sin embargo, luego pretendía instalar servicio de cable a lo que la arrendadora puso reparo, lo que habría originado la discusión que terminó con la caída en el primer piso arrendado y que habría ocasionado la muerte de la víctima. La versión que no caló para las partes.

La juez promiscuo de Circasia que conoció del caso, reprochó la actitud de la Maricela Ruiz Marín, a quien su defensa quiso librar de responsabilidad, sin embargo la operadora judicial consideró que en condición de hija y conocedora de la situación debió tomar una actitud distinta, por lo que también determinó enviarla con detención intramural.

De terror

En medio del análisis del caso, la juez no sólo reprochó la situación en contra de la vida de Beatriz y sus hijas, también que el modus operandi de la señalada como responsable de acabar con la vida de Vallejo, es propia de una película de terror, luego de escucharse detalles de la Fiscalía de cómo se emplearon armas blancas, machetes y martillo para el desmembramiento del cuerpo de la hoy occisa, al que según relato, empacaron en dos bolsas, trasladaron en un carro de supermercado y llevaron hasta el sitio donde habría pagado a un tercero para que enterrara lo que serían dos perros que habían muerto, entregando la suma de $ 50.000.

Más casos

Según trabajo adelantado por la Fiscalía, Rosalba aparentemente también está relacionada en otros hechos delictivos, el más reciente el pasado 6 de noviembre cuando atacó a una adulta mayor con un ladrillo y quien tuvo que pedir auxilio para que no continuara con este acto en hechos ocurridos en el sector de Vallejuelo en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca.

En el material también se señala de la desaparición de un familiar, una menor en Bogotá, lesiones personales, entre otros, por lo que la juez estableció que se podría tratar de una integrante de una organización delictiva.