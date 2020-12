"Que la Navidad no sea excusa para relajarnos": Alcalde de Montería

El joven Santander Navarro Carrascal, empleado de la Alcaldía de Montería, perdió a dos familiares en medio de la pandemia, su madre y su hermano. Como él, muchas familias monterianas han despedido a seres queridos en este 2020 por cuenta del COVID-19.

El alcalde Carlos Ordosgoitia Sanín presidió un acto público en el que se rindió homenaje a las víctimas de esta enfermedad, que ha cobrado la vida de millones de personas alrededor del mundo, 793 de ellas en Montería. Es por esta razón que el mandatario local hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia.

“Que la Navidad no sea la excusa para relajarnos”, expresó el mandatario, quien también recordó que esta Navidad es diferente, pues se da en medio de una pandemia que no ha terminado. "El coronavirus no se ha ido, sigue entre nosotros; no podemos hablar de pospandemia hasta tanto no llegue la vacuna”, recalcó.

Durante el acto, se hizo entrega de una ofrenda floral que permanecerá expuesta en el Parque Simón Bolívar como símbolo del sentido homenaje que la Alcaldía de Montería rinde a todas esas personas que no lograron ganar la batalla contra el COVID-19.

“Son muchas las familias en el mundo que no podrán abrazar a su mamá, papá, hermano, primo, esposo, esposa, hijo, hija, abuela, abuelos, amigo o vecino para darle la feliz Navidad o recibir el año nuevo. No bajemos la guardia con el coronavirus”, mencionó el Alcalde.