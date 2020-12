Claudia López pide al Gobierno cumplir orden sobre pruebas PCR a viajeros

Luego de que un juez de la República ordenara al Gobierno Nacional la exigencia de pruebas PCR de Covid-19 para los viajeros que ingresan al país, y que en respuesta el ministro de Salud Fernando Ruiz anunciara que impugnarán el fallo, la alcaldesa de Bogotá Claudia López mostró su postura a favor de la orden judicial.

"Las órdenes de los jueces deben cumplirse e interpelarse en derecho. A los colombianos nos piden PCR negativa para ingresar a muchos países. Nuestros ciudadanos también tienen derecho a esa medida de precaución, de quienes vienen del exterior. Equidad y reciprocidad en el cuidado", expresó en sus redes sociales.

Sin embargo, la mandataria aclaró que "la prueba negativa previo al viaje sería suficiente y evitaría la necesidad de llegar a hacer los 14 días de cuarentena, que es lo que realmente desestimula hacer el viaje". En respuesta al argumento de gremios del turismo que indican que este sector es el más afectado por el fallo.

Es de precisar que, según la sentencia del Juzgado 11 Administrativo de Bogotá, este test debe ser realizado máximo 48 horas antes de su llegada al país; no obstante, el hecho de que el Gobierno impugne el fallo implica que la medida aún no entre en vigencia. Es decir, actualmente los viajeros no deben presentar su negativo para aterrizar en Colombia.