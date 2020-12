Langostas que invaden parques de la ciudad no son aptas para consumo humano

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dio a conocer que el parque Simón Bolívar, en el parque del Tunal y varios humedales de la ciudad hay una invasión de estos langostas o cangrejos rojos que esta afectando tanto la fauna propia de estos ecosistemas así como a los seres humanos, Caracol Radio habló con John Eduard Rojas, coordinador del grupo de biodiversidad de la CAR Cundinamarca quien indico que estos animales están desde hace varios años en el país.

"El primer registro data en el año 1985 en el departamento del Valle del Cauca, donde fue producto de una importación que hicieron compañías de investigaciones. Son invasoras porque tiene una característica fundamental y es que resiste a condiciones extremas, tiene una tasa de reproducción muy alta y se adaptan muy rápido a cualquier ambiente", dijo.

John Eduard explicó porque estos animales no son aptas para el consumo humano y es que es importante indicar esto ya que la Secretaria de Ambiente señaló que "el consumo de su carne, sobre todo en plazas de mercado y puntos callejeros (arrechón, berraquillo y demás bebidas “afrodisíacas”), representa un riesgo para la salud, debido a la presencia de bacterias y microorganismos".

"Estos animales no se pueden comer ni fritos, ni por vía directa porque tiene parásitos que generan enfermedades en el tracto gastrointestinal y también puede generar afectaciones en los pulmones", señaló.

Por otro lado, la CAR Cundinamarca tiene una estrategia para trata a los animales invasores.

"Promoción, control y manejo, cuando se identifique estos individuos, lo mejor es que las autoridades generen estrategias de recolección y se haga su disposición final a través de practicas adecuadas de sacrificio con cada espécimen... y con el enterramiento de estas, para evitar que se sigan dispersando", aseguró.

En caso de que se encuentren un cangrejo de este tipo, las personas deben evitar su manipulación directa, no arrojarle objetos que puedan lastimarlo, no cogerlo y no suministrarle alimento.

Finalmente es impórtate resaltar que por el Distrito avanza en un proceso de desinfección y otras estrategias para tratar a estos animales.