Una persona muerta y otra herida dejó accidente de tránsito en Envigado

Por varias horas estuvo cerrada la vía que conduce desde Envigado hacia el oriente antioqueño, en la Loma del Escobero, debido al volcamiento de un camión repartidor de gas, que dejó como saldo una persona muerta y otra herida.

En el sitio tres cruces, se reportó el accidente, donde en el sitio falleció el conductor y las 55 pipetas que iban en el camión, quedaron esparcidas por toda la vía.

“Llegando al último tramo de la pendiente que es la parte más pronunciada se voltea, pierde el control por no tener tracción en los frenos, el conductor quedó atrapado en la cabina, la joven que lo acompañaba fue trasladada en un vehículo particular al Hospital Manuel Uribe Ángel, donde es atendida. Las pipetas por fortuna no explotaron”, el comandante de bomberos de Envigado, el capitán Luis Morales

Según el primer informe de los médicos del Hospital de Envigado, la joven se encuentra en pronóstico reservado.

Aunque la causa inicial, al parecer, esa una falla mecánica, se investiga que originó este accidente.