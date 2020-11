Familia busca desesperadamente a niña desaparecida en Ciudad Bolívar

Sharic Lizeth Márquez Téllez una niña de 15 años de edad, desapareció el pasado 18 de noviembre a las 9 de la mañana en el barrio Santa Viviana en la localidad de Ciudad Bolívar, su madre Sandra Téllez le están pidiendo a las autoridades ayuda urgente para encontrar a su hija.

"Mi hija 8 días que se desaprecio y nadie me ayuda, nadie me colabora, ya fui a la Fiscalía, fui a Medicina Legal, fui a otros lados pero nadie me ayuda, nadie me escucha...Por favor quien la vea comuníquese a los números, la estamos esperando en casa por favor", dijo entre lágrimas

La joven estudia en el colegio Nueva Vida de Ciudad Bolívar y hasta el momento no había manifestado tener algún problema de depresión. La familia sigue a la espera de una ayuda para dar con el paradero su hija Sharic.

La Personería de Bogotá a través de la Personería Local de Ciudad Bolívar ya esta acompañando a la familia de Sharick en este proceso.