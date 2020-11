Familias en Barranquilla piden ayuda luego que arroyo arrasó sus viviendas

Llueva o no llueva, Ana Karina Castro tiene temor de lo que pueda ocurrir con su vivienda, ubicada en Las Malvinas, donde atraviesa el arroyo Santo Domingo. El mismo que desde agosto, se ha llevado consigo a ocho viviendas de los vecinos del sector, que hoy piden una solución. Tal es su panorama, que al abrir la puerta del patio de su casa, todo lo que está es el cauce del arroyo.

"Mi casa está socavada abajo. Tengo un niño de 8 años y cuando serena, él mismo es el que dice que ahí no podemos estar viviendo porque se puede caer la casa. Le hacemos el llamado al señor Alcalde para que él mismo vaya y nos escuche en el barrio Las Malvinas. Ese arroyo lleva dañado 3 años, no es posible que en ese tiempo no hayan arreglado eso", dijo la mujer desesperada en los micrófonos de Caracol Radio.

Castro, quien vive con su hijo, explicó que aunque no llueva, el cauce del arroyo se mantiene activo, por lo que esperan que no ocurra una tragedia.

"Tenemos nuestros derechos y pedimos que nos ayuden porque nos hablaron de un apoyo para el arriendo y hasta ahora no hemos recibido nada. Ni una colchoneta ha llegado allá. Hay una señora durmiendo en la 84 en el mismo barrio. Mi hermana no tiene la posibilidad de mudarse y yo tampoco" asegura Ana Karina Castro.

Aunque Caracol Radio se comunicó con Ana Saltarín, jefe de Gestión del Riesgo del Distrito, no fue posible contactarla para conocer el plan de intervención con las familias afectadas.