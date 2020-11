Distintos sectores de Boyacá opinan sobre los 4 años del Acuerdo de Paz

Un 24 de noviembre, hace cuatro años, se firmó en La Habana, Cuba, el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, un hecho calificado en su momento como histórico, sin embargo, cuatro años después no se han materializado los puntos esenciales de lo firmado.

La coordinadora de la Mesa Departamental de Victimas en Boyacá, Nelly González, manifestó que el incumplimiento del Gobierno es no reconocer las instancias dentro de los acuerdos como la Jurisdicción Especial para la Paz, considerada la columna vertebral del acuerdo pactado.

“La JEP es una instancia importante, pero no se le quiere dar el reconocimiento como debe ser, para quienes cometieron delitos dentro del marco del conflicto, se acerquen y digan que pasó”, explicó.

González dijo que se requiere que las Farc digan la verdad sobre asesinatos, secuestros y desapariciones.

Asimismo, algunos congresistas de Boyacá lanzaron duras críticas al acuerdo de Paz.El senador, Ciro Alejandro Ramírez, del partido Centro Democrático, dijo que “los acuerdos de La Habana permitieron que se escaparan los máximos responsables de delitos de lesa humanidadcomo Jesús Santrich, Iván Márquez, alias Romaña y Gentil Duarte, y hoy son los dueños del cartel del narcotráfico más grande de Colombia”.

Agregó que “Las Farc no han devuelto los recursos, ni siquiera el 1% de lo que prometieron, no han devuelto los menores de edad, no han dicho la verdad e incluso dicen mentiras, no reconocen el reclutamiento de menores o el secuestro, y no han cumplido un ápice de los acuerdos, y lo que sí hay que hacer es seguir dando garantías de seguridad a los colombianos que siguen reincorporándose a la vida civil y que vienen cumpliendo los acuerdos, pero a los máximos responsables, el acuerdo no los ha tocado, no hay justicia y no hay absolutamente nada”.

Sin embargo, otros parlamentarios destacaron las bondades del acuerdo, y criticaron al gobierno del presidente Iván Duque, por querer desmontar el Acuerdo de Paz.El senador del partido Alianza Verde, Jorge Eduardo Londoño, ex ministro de Justicia y uno de los hombres que aportó a la consolidación de las bases de la Justicia Especial para la Paz, JEP, explicó que “los acuerdos que se llevaron a cabo en el gobierno de Juan Manuel Santos, son quizá uno de los acuerdos más importantes de la historia de la humanidad, porque las dos partes contradictoras lograron concertar la búsqueda de personas desaparecidas, concertar una comisión de la verdad, pero sobre todo, concertar una jurisdicción especial para la Paz, y eso es inédito en la historia de los procesos de negociación”.

Por su parte,Julio Roberto López, de la organización Zoscua, quien participó en las propuestas del pliego de los acuerdos de paz, en la sección de víctimas, manifestó que: “Lo único que se ha visto hacer con respecto a las víctimas es a la JEP, con la comisión de la verdad que tiene presencia en el departamento de Boyacá,y que estuvieron realizando un trabajo muy exhaustivo construyendo la memoria de las víctimas por medio de testimonios”. Asimismo, agregó que el 50% en el municipio de Páez son registradas como víctimas, siendo alrededor de 1.500 personas, el mayor porcentaje en el país.