Hombre que murió a manos de agentes del ICE de EEUU era un enfermero de UCI para veteranos

El hombre que murió el pasado sábado en Minnesota, Estados Unidos, a manos de agentes migratorios ha sido identificado como Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de veteranos de guerra en la ciudad de Mineápolis, el epicentro de las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas, mejor conocido como ICE.

La administración de Donald Trump sostuvo que se trataba de un “terrorista doméstico”, pero amigos y familiares de Pretti rechazaron ese calificativo.

En videos verificados por medios estadounidenses, se puede evidenciar que el enfermero de 37 años estaba grabando a agentes del ICE, pero luego fue confrontado por ellos.

Una imagen de un video muestra a Alex Pretti parado en la calle, donde parece estar grabando con su celular. Ampliar

El propio alcalde de la ciudad, Jacob Frey, dijo que eran “más de seis agentes enmascarados golpeando a uno de nuestros electores y le disparaban hasta matarlo”.

Los videos que circulan en las redes sociales parecen mostrar que los disparos empezaron una vez Pretti estaba sometido por dichos agentes.

El Departamento de Seguridad Nacional, sin embargo, aseguró que Pretti se acercó a los agentes con un arma y que presentaba una “amenaza” para los oficiales.

Michael y Susan Pretti, los padres de Alex, dijeron el sábado que estaban desconsolados y enojados.

“Las repugnantes mentiras que la administración (del presidente Donald Trump) ha dicho sobre nuestro hijo son censurables y repugnantes”, dijeron en un comunicado a los medios locales. “Él tiene su teléfono en la mano derecha y su mano izquierda vacía está levantada por encima de la cabeza mientras intenta proteger a la mujer que ICE acaba de empujar al suelo mientras le rociaban con gas pimienta”.

Comunicado de los padres de Alex Pretti traducido al español. Ampliar

El jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O’Hara, confirmó que Alex Pretti era un propietario legal de armas sin antecedentes penales.

Pretti, un enfermero de la UCI que atendía a veteranos de guerra

Varios colegas contaron a medios locales que Alex Pretti era un enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos que atendía a veteranos de guerra. Algunos describen su actitud de “estupenda”.

Otra persona que trabajó con él dijo que el enfermero “era una de las personas más amables y mejores con las que he tenido el placer de trabajar”.

Un colega que lo conoció de cerca afirmó a medios locales que Pretti era “un típico chico de Mineápolis. Es lo más alejado que hay de un terrorista nacional, o cualquier otra estupidez que se les ocurra” a la administración Trump.