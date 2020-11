Advierten ausencia de estudios de riesgos en diseño del POT de Cartagena

A través de un oficio remitido al Secretario de planeación distrital, Guillermo Ávila Barragán, el Concejal del Partido de la U, César Pión González volvió a cuestionar el inicio de las mesas de trabajo para el diseño del nuevo plan de ordenamiento territorial que está programado para esta semana argumentando que aún no se han completado la totalidad de requisitos previos para iniciar el proceso.

El oficio, que cuenta con la firma de otros 10 concejales, cuestiona la ausencia de estudios de riesgos que son necesarios para determinar las zonas de la ciudad más propensas a emergencias como inundaciones, deslizamientos, entre otros, y que deben tenerse en cuenta para diseñar un nuevo POT. En el documento, se solicita a Ávila Barragán apegarse al decreto 1232 de 2020 en el cual se detallan las etapas para el diagnóstico y formulación de los planes de ordenamiento.

“Es un documento de análisis que enviamos a la Administración. No estamos denunciando nada pero creemos que es necesario que se analicen algunas cosas que son necesarias para poder comenzar con este proceso de diseñar el nuevo POT. No entendemos por qué el afán y no queremos que en marzo nos diga la Administración que se ha avanzado, pero que es un plan con falencias técnicas. Muchos expertos coinciden en que no se están teniendo en cuenta estas zonas de riesgos, como la ubicada alrededor de la Ciénaga de la Virgen. Eso es fundamental para saber qué áreas se pueden destinar a construcción, cuáles se pueden densificar y cuáles es necesario desalojar”, puntualizó Pión.