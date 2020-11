Duitama retoma la medida de toque de queda y mercado cédula

La alcaldía municipal de Duitama expidió el decreto 406 que dicta volver a las medidas tomadas durante la cuarentena, “retomamos la medida de mercado cédula cívica de aislamiento, para las grandes superficies, para las entidades bancarias y financieras, notaría, registraduría, entre otros que puedan generar aglomeraciones”, manifestó la alcaldesa Constanza Ramírez.

Los establecimientos deberán restringir su horario de apertura iniciando a las 5 am hasta las 9 pm. La población tendrá que la posibilidad de entrar solo si su digito final de su cédula corresponde con número del día, ya sea par o impar.

El toque de queda irá de 5 am a 10 pm, y la prohibición de consumo de bebidas se establece en un horario de 6 pm a 5 am del siguiente día. “la ciudadanía debe entender que el Covid no se ha ido y que ha cobrado la muerte 62 personas en el municipio de Duitama”, indicó, la alcaldesa.