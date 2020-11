Es una situación que se me salió de las manos: alcaldesa de Maripí

Guaqueros en Maripí, Boyacá decidieron intervenir las instalaciones de la empresa Esmeraldas Santa Rosa, la alcaldesa, Imer Murcia manifestó su preocupación no solo por el hecho de ilegalidad en el que incurre la población, sino también por el brote de covid -19 que tiene en alerta roja el municipio.

“hago un llamado a las autoridades de orden nacional y departamental, que no me dejen sola como alcaldesa, que es una situación que se me salió de las manos, pero es que muy difícil movilizar 2.000 a 2.500 personas: hombres, mujeres, y hasta menores de edad” indicó la alcaldesa.

Asimismo, la alcaldesa, Imer Murcia, aseguró que ya había realizado el anuncio a guaqueros de las conversaciones que se están llevando a cabo con la empresa para que las tierras sean entregadas a las asociaciones y las puedan trabajar.