Dos jóvenes boyacenses salen ilesos de la tragedia del huracán Iota

Anderson Leandro Ballesteros Córdoba y Luis Antonio Rodríguez Segura son los dos jóvenes duitamenses que sus familiares identificaban como desaparecidos en Providencia, desde el pasado 15 de noviembre, tras el paso del huracán Iota.

Ambos decidieron tomar rumbo a la isla por cuestiones laborales y solo después de tres días Anderson logró comunicarse con su madre a través de un teléfono satelital, “la llamada duró unos segundos, pero él alcanzó a decir que estaba bien, y ya nos dio tranquilidad” manifestó la hermana, Paola Rodríguez Córdoba.

Por su parte, Luis Antonio Rodríguez, tomó un vuelo humanitario hasta San Andrés y ahora piensa regresar a Boyacá, “al principio nos resguardamos en una casa, creíamos que soportaría, pero el viento arrasó el techo y al final terminamos en un baño como con 6 personas, el agua nos cubrió hasta la rodilla y a las 7 am del siguiente día se calmó. La iglesia de al lado estaba destruida”, dijo.

Luis Antonio manifestó su deseo por ayudar a la comunidad, sin embargo, entes de rescate estaban evacuando a las personas damnificadas, “yo me iba a quedar a colaborar, pero como estaban no fue posible, me vine a San Andrés, igual quedarse era complicado, porque solo había una iglesia donde dormían cerca de 200 personas” afirmó.