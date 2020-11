"Ataque de defensa de 'El Satánico' a pruebas son maniobras dilatorias"

Continúan los aplazamientos en el proceso que sigue en contra de Tomas Maldonado Cera, alias el Satánico, señalado por las autoridades como el autor material del crimen contra la ama de casa Brenda Pájaro Bruno, ocurrido en julio del año 2018.

La audiencia virtual que estaba programada para el miércoles donde se esperaba que la Fiscalía terminara de presentar las pruebas que tiene en contra del procesado, no se efectuó debido a un recurso de apelación interpuesto por la defensa de ‘el Satánico’.

De acuerdo a lo explicado por Deivys Flórez, quien representa los intereses de la familia de Pájaro Bruno, la defensa de Maldonado “ha atacado incesantemente” la prueba principal que tiene el ente investigador.

Lea también: Otra familia de Barranquilla busca a cuatro personas en Providencia

“La defensa de Maldonado se ha mantenido en decir que ese video está editado, que no sé con qué objeto lo haría la Fiscalía, pero no presenta ninguna prueba de ello, ni tampoco muestra si tiene el video completo, nada, solo ataca la prueba lo cual no es más que maniobras dilatorias”, indicó.

El abogado Flórez dijo también que la defensa interpuso el recurso con el objetivo de obtener una segunda opinión de un juez de conocimiento sobre dicho video y se espera que el próximo 1ero de diciembre, cuando fueron citadas las partes nuevamente, para la resolución de la apelación, pues se conozca una nueva fecha para la continuación del juicio.

Hay que recordar que el video del que habla la defensa, es el de las cámaras de seguridad del sector de Miramar, al norte de Barranquilla, donde se presume que habría estado por última vez Brenda Pájaro con Tomás Maldonado.

En ese lugar, se les ve ingresar a ambos a una zona boscosa y al cabo de varios minutos, solo se observa salir a un hombre.

El cuerpo de Brenda Pájaro fue encontrado el 31 de agosto de 2018 en ese mismo sector de Miramar, poco más de un mes después de haber sido reportada como desaparecida.

Tomás Maldonado logró la libertad por vencimiento de términos; sin embargo, permanece privado de la libertad en la cárcel Modelo de Barranquilla por otros procesos que tiene en su contra.