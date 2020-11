Evento de motociclistas en Cúcuta fue cancelado por bioseguridad

La Alcaldía de Cúcuta informó a toda la ciudadanía que el evento ‘Motor Sports Fest Cúcuta - Primera Válida de Piques’, que se iba a realizar en inmediaciones del Centro Comercial Jardín Plaza, NO contaba con los permisos requeridos para tal fin y por lo tanto NO se llevó a cabo.

Hasta el lugar del citado evento se desplazaron funcionarios de las secretarías de Gobierno, Desarrollo Social y Gestión del Riesgo, en compañía de la Policía Metropolitana y pudieron comprobar que no existían las garantías ni los permisos para su realización.

Al organizador del evento se le hizo saber que, entre otras razones, el mismo se tenía que cancelar por cuanto no garantiza los protocolos de bioseguridad exigidos; no se pidió permiso a la Secretaría de Gobierno para su realización; no garantiza el distanciamiento social entre los asistentes; permitió el ingreso de menores de edad y el consumo de bebidas embriagantes en el mismo lugar y, finalmente, no hay control en la emisión de ruidos. Por tal razón, se comunica a los organizadores que no tienen permiso para este evento.

La Alcaldía de Cúcuta exhorta a los asistentes a este evento que no cuenta con los permisos requeridos, a que vuelvan a sus hogares en completo orden y acaten las indicaciones de las autoridades allí presentes. También, confirma su apoyo total a la reactivación económica de la ciudad, siempre y cuando se cumplan con todas las garantías exigidas y los protocolos de bioseguridad vigentes en el marco de la pandemia desatada en el mundo por la COVID-19.