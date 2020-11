VIDEO: Denuncian la desaparación de una menor en Lebrija

Un nuevo caso de desaparición se reportó en Lebrija.

Maricela Salinas denunció que su hija, Maryan Angélica Rodríguez Salinas salió de su casa el 8 de noviembre a dar un paseo y nunca volvió.

La menor de 16 años fue vista por última vez en el parque principal con un hombre que aseguran no haber visto nunca en el municipio.

"Ese día me dijo que iba a dar una vuelta al parque, ella a veces salía a caminar, pero siempre volvía. Desde ese entonces no supimos nada de ella. Revisamos cámaras de seguridad y antes de dejar el municipio fue vista con un hombre que tenía la cara tapada. No podemos identificar quién es", agregó Salinas.

Maryan Angélica Rodríguez vivía en Piedecuesta con sus padres y pese a la pandemia se trasladaron a una vereda de Lebrija donde cursaba el grado octavo.

"Ese hombre preguntaba cosas aludiendo que no era del municipio. Muy de vez en cuando ella salía, es una niña de hogar. Con decirle que tiene dos amigas y nosotros sabemos quiénes son".

Según información que ha podido conocer la familia Rodríguez Salinas, Maryan fue vista en Medellín, por lo que piden acompañamiento de la Policía en esa ciudad para dar con la ubicación de su hija y que pueda volver a casa.