Carlos Parra responde a indagatoria de Procuraduría

En las últimas horas se conoció que la Procuraduría general de la Nación abrió indagación preliminar al concejal Carlos Parra, por, al parecer, no declararse impedido en el proceso del POT al tener un familiar laborando en la administración municipal.

Vía a Barrancabermeja estará cerrada durante 3 días

El concejal del Partido Verde confirmó que sí tiene un primo trabajando en la Secretaría de planeación desde el 2015, pero, asegura que no hay un interés directo para que se aprobara el Plan de Desarrollo de Bucaramanga, pues el cargo que tiene su familiar no influye en nada de estas decisiones.

Dijo que esto es una persecución tras las constantes denuncias que ha destapado en redes sociales contra otros líderes políticos.

Defensoría de Familia del Icbf acompaña a niña quemada con ácido

Indicó que la Procuraduría no le ha notificado sobre la indagación preliminar, y solo se ha enterado por los medios de comunicación, pero que está dispuesto a responder.