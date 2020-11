Estudiantes de Fundación enfrentan el reto de la virtualidad bajo el agua

Los estudiantes del municipio de Fundación, Magdalena se proponen nuevos retos, a parte de recibir sus clases de manera virtual y ahora las reciben bajo el agua por cuenta de las inundaciones que ha dejado el desbordamiento del río Fundación.

"Me tocó dar clases en medio del agua, no tenía otro lugar para dar las clases. Fue una de mis problemáticas (...) levantarme, tener que cumplir con mis horarios porque así me lo demandan los profesores. Dar clase y ver con lagrimas en mis ojos, cómo tiene el agua a uno dentro de su vivienda, eso es muy triste", asegura Carlos Arenga, estudiante en la Policía Nacional.

Arenga señala que sus implementos académicos se los llevó el agua y que incluso el computador que tenía para dar sus clases virtuales se dañó por la humedad.

"No sé qué hacer porque nosotros somos de escasos recursos. El primer día yo busqué desesperadamente dónde guardar mi portatil para que no se mojara, pero no sé qué pasó y se me apagó. La virtualidad y la lluvia ahora son mis dos nuevos retos", dice Carlos Arenga.

Pero por esta situación no solo atraviesa este estudiante, también hay miles de jóvenes de los municipios de Fundación, Algarrobo, El Retén, Aracataca y Zona Bananera que piden ayuda a los gobiernos locales y nacionales para que les brinden ayuda en sus equipos académicos y puedan continuar con sus clases virtuales.

"Esperamos la ayuda de las autoridades. Ya ni internet tenemos y estamos sin hacer nada, sin entrar a nuestras clases, pero con fallas. Algunos profesores entienden la situación, pero otros nos dicen que debemos solucionar y cómo le hacemos si no tenemos los recursos", concluye Luis Ángel Méndez.