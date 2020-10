Transferencias de EPM a Medellín serían de 1.3 billones en 2021

Aunque el 2020 ha sido un año complejo para la economía del mundo entero, situación de la que no han sido agenas las empresas de Medellín, el grupo EPM informó que en su caso particular las cifras no son negativas, antes bien afirman que al 30 de septiembre de 2020 obtuvieron ingresos por $14,1 billones con un crecimiento del 6%.

Todo esto, explican, es el resultado del manejo responsable de las finanzas y a la diversificación del portafolio de servicios en seis países, que incluye provisión de aguas, gestión de aguas residuales; generación, distribución y transmisión de energía; gas natural y gestión de residuos sólidos.

En cuanto a las transferencias al municipio de Medellín, las Empresas Publicas informaron que hubo transferencias contabilizadas por $1.488 mil millones a favor del Municipio para la vigencia 2020 y que se estima que para el prócimo año las mismas se ubiquen entre 1.1 y 1.3 billones.

Otras cifras

Entre enero y septiembre de 2020, el Grupo EPM tuvo un resultado operacional de $3,2 billones, con una disminución del 7% con respecto al año anterior y un margen del 23%. El Ebitda fue de $4,3 billones, con un decrecimiento del 4% y un margen Ebitda del 31%. En el mismo período, el resultado neto del Grupo empresarial fue de $1,3 billones con margen del 9%, mientras que en EPM Matriz fue de $1,2 billones con margen del 17%.

De los $14,1 billones de ingresos logrados por el Grupo empresarial para el período enero-septiembre, EPM Matriz aportó el 51%, las filiales del exterior el 33% y las filiales nacionales de energía y aguas el 16%.

En cuanto al impacto de la pandemia por el COVID-19, al 30 de septiembre de 2020 el Grupo tuvo menores resultados por casi $500 mil millones, incremento del saldo en cuentas por cobrar por $269 mil millones en EPM, menor recaudo por $360 mil millones (EPM $267 mil millones), principalmente en diferidos por $308 mil millones (EPM $241 mil millones); descuento por pago oportuno $19 mil millones (EPM $10 mil millones) y cuotas de financiación congeladas por $31 mil millones (EPM $16 mil millones).