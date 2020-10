Surtigas realiza millonaria donación a la ESE Cartagena

Con el fin de fortalecer el sistema de salud en Bolívar para combatir los efectos del COVID-19, Surtigas entregó al Hospital ESE Cartagena, la suma de $411.627.760 de pesos que fueron destinados para la adquisición de Elementos de Protección Personal (EPP) para médicos, enfermeras y personal administrativo que están en la primera línea de atención de pacientes confirmados y sospechosos de COVID-19.

Entre los elementos de protección entregados se encuentran: Trajes de bioseguridad, batas manga larga antifluido, polainas, gorros, guantes, gafas de protección, mascarillas convencionales, respirador N95, vestidos quirúrgicos, overoles, gel, entre otros.

“Agradecemos a la empresa Surtigas esta donación para el sector salud de la ciudad, la protección de nuestros profesionales que atienden a los pacientes diagnosticados con COVID-19 es muy importante. Necesitamos cuidarlos, ellos están en la primera línea de batalla contra esta pandemia y dan su vida por el bienestar de todos los cartageneros y cartageneras, por encima de la de ellos mismos y su familia", precisó el alcalde, William Dau Chamat.

“Surtigas reafirma su compromiso con Cartagena y Bolívar, y reconoce una vez más el enorme sacrificio que están realizando los médicos, enfermeras y el personal que los asiste al exponer sus vidas para cuidarnos a todos, para ellos nuestra gratitud absoluta” afirmó Santiago Mejía Medina, Gerente General de Surtigas.

Por su parte, el gerente de la ESE Hospital local Cartagena de Indias, Rodolfo Llinás, manifestó: “La donación de la empresa Surtigas nos llegó en un momento transcendental, no solo porque protegía a nuestros héroes en la primera línea de batalla contra el COVID si no que nos dio oxígeno para nuestra situación financiera en este año 2020 en donde nos apalancó enormemente en estos gastos que no habían sido considerados porque nadie se esperaba esta pandemia“, “Desde la Ese expresamos una eterna gratitud a Surtigas.