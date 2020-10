Sin protección docentes amenazados en Santander

Tras la amenaza al director de Fecode a nivel nacional, en Santander, se reviven los casos a los docentes, en el 2020 se registran 16 amenazas oficiales a directivos sindicales y personas que hacen parte del Ses, Fecode y la CUT. Al parecer, las intimidaciones se estarían haciendo por parte de las Águilas Negras.

Mauricio Martínez, miembro del Ses, indicó que a la fecha, no hay protección a los amenazados y mucho menos algún avance de las investigaciones desde que fueron puestas a conocimiento a las autoridades.

"Las investigaciones no se adelantan, no tienen efectividad, no avanzan, por parte de la Fiscalía y Policía, nunca hemos tenido el esquemas de seguridad, incluso, se ha quitado, desde abril las rondas de seguridad, reclamamos a las autoridades nacionales y departamentales que se den las garantías".

Martínez aseguró que las amenazas denunciadas oficialmente en el 2019 se han reiterado en el presente año y las autoridades siguen sin conocer los responsables de las intimidaciones