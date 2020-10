Personero de Puerto Wilches denunció agresión de exalcalde

El exalcalde de Puerto Wilches, José Elías Muñoz, es acusado por el actual personero, Rafael Centeno, de haberlo agredido físicamente, mientras se encontraba laborando en el Centro de Convivencia.

Según el funcionario, Muñoz Pérez llegó hasta la oficina a reclamar por unos supuestos señalamientos que hizo contra él ante la policía.

Es allí, donde el exalcalde trató de cerrar la puerta y comenzar golpear al personero.

"No lo conocía personalmente. No tengo la facultad ni hay procesos que lo involucren. Llegó exaltado y entre los amagues me pegó un puño en el pómulo izquierdo y me causó un edema", dijo Centeno Aldana.

Pese a que el personero acudió a la Fiscalía para poner la denuncia, el presunto agresor habría puesto primero una contra él.

Aunque suene irónico es el Centro de Convivencia, lugar para mediar con el diálogo, donde se han presentado más agresiones contra el servidor público.

Tras ese hecho el personero pidió acompañamiento y protección de la Unidad Nacional de Protección.