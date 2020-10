87% de los casos de COVID-19 se concentran en Cali y el área metropolitana

En Cali se llevó a cabo la ‘Cumbre Metropolitana COVID-19’, en la cual los municipios de Cali, Yumbo, Candelaria, Dagua, Jamundí y Palmira, hicieron un balance del estado actual del virus en su municipio y se comprometieron a trabajar articuladamente para disminuir los contagios en toda el área metropolitana.

La importancia en el compromiso asumido por los alcaldes y secretarías de Salud, obedece a que según María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, estas ciudades suman el 87% de contagios en el departamento.

Sin embargo, también la secretaria hizo referencia a municipios que han incrementado casos positivos de COVID-19 en las últimas semanas como Caicedonia, El Dovio, Calima Darien, Alcalá, Roldanillo, Andalucia, Ginebra y Guacarí.

La gobernadora de Clara Lluz Roldan, expreso que este tipo de eventos son necesarios en estos momentos “es necesario saber cómo vamos y sobre todo qué nos viene. Es fundamental que más que sentirnos muy orgullosos de cómo hemos manejado la pandemia no solo a nivel de salud sino de desarrollo económico, de apertura económica, de llevar a nuestros niños a las instituciones educativas y de apoyo con ayudas alimentarias, ahora tenemos que revisar qué se nos viene, cuáles son las políticas que tenemos que implementar, cómo tenemos que unirnos para continuar en esas estadísticas que traíamos y no lo que nos pasa ahora que estamos aumentado y recibimos más mensajes de nuestra Secretaria de Salud para que los vallecaucanos tomen conciencia de lo que está pasando".

La cumbre, fue igualmente un espacio para dialogar de varias preocupaciones, una de ellas el fin de semana próximo que tiene la celebración de Halloween y posteriormente las celebraciones de fin de año.

La recomendación reiterada de Maria Cristina Lesmes, es a no salir a buscar el COVID a la calle y que así como se ha asumido a no mandar los niños al colegio, los jóvenes a no ir a la universidad y los adultos no ir a su trabajo, se debe actuar de la misma manera, independientemente si hay o no medidas de toque de queda y ley seca la población debe permanecer en sus casas.

Otra de las preocupaciones fue manifestada tanto por el alcalde de Palmira Oscar Escobar como por el alcalde de Yumbo Jhon Jairo Santamaría es que son lugares donde hay gran movilidad con Cali debido a la industria, donde se están encontrando conglomerados. Además muchas personas trabajan en un municipio y viven en otro.

Por otro lado el alcalde de jamundi Felipe Ramírez, dijo que el mayor reto es innovar en las medidas de control, que ya la ley seca y el toque de queda no son suficientes.

Entre las conclusiones se destaca que Cali, se encuentra en una meseta con un numero alto de contagios y con un crecimiento en los municipios vecinos que puede estar por encima del 100% en las últimas dos semanas, esto debido a la movilidad entre ellos, pues muchas personas trabajan en uno y viven en otro. La segunda conclusión es que todavía hay mucha población suseptible al COVID-19 con enfermedades crónicas y que se ha dejado de atender y la tercera es que no existe una vacuna ni medicamento y que se debe ser muy innovador alrededor de la prevención.

Entre los compromisos firmados por los mandatarios locales está la actualizacion e implementación de los protocolos de bioseguridad y fomentar el intercambio de información, análisis y experiencias que las administraciones municipales del área metropolitana han vivido en su territorio.