Concejo estudia viabilidad de aplicar moción de censura al Sec. de Gobierno

El malestar político que reina en el Concejo de Cúcuta por el no entendimiento con algunos de los secretarios del equipo de gobierno del alcalde Jairo Yáñez, está promoviendo una moción de censura para el secretario de gobierno Francisco Cuadro.

El concejal Leonardo Jácome representante del partido Conservador explicó la situación en Caracol Radio “se necesitan 13 votos, se vota la moción y el secretario queda por fuera del cargo. La verdad sería lamentable que hasta allá tuviera que llegar la corporación, esa no es la intención que persigue el concejo, sería torpedear al alcalde”.

Así mismo señaló que “le hacemos un llamado al alcalde que sus secretarios aterricen, que ellos no son subalcaldes, no son reyezuelos, que son servidores públicos que no se les olvide eso, que tienen que cumplir con sus funciones”.

Y agregó “si no se saben las funciones, que las lean y las entiendan. Uno no puede llegar a un cargo tomándose atribuciones que la constitución nunca se las va otorgar”.

En las últimas horas los militantes del Centro Democrático también marcaron distancia con el actual gobierno.