Mujer en Cúcuta fallece afuera de un laboratorio clínico de una EPS

Conmoción causó la situación de una mujer de la tercera edad que asistió a un laboratorio clínico en Cúcuta para realizarse varios exámenes previos a una intervención quirúrgica, y al salir de las instalaciones con los familiares que la estaban acompañando falleció en una silla de ruedas.

El hecho ocurrió en la calle 8 llegando a la avenida Diagonal Santander en esta entidad que es contratista de una EPS, y la quietud de la mujer fue lo que alertó para tomarle los signos vitales y darse cuenta que no respiraba.

Lea además:Roban vehículo contratista de Ecopetrol en el Catatumbo

Leidy Alexandra Rodríguez Piparo familiar de la mujer, le contó a Caracol Radio que los exámenes se los realizaba para retirarse una masa que tenía en la cabeza.

"Nosotros llegamos temprano y se hizo los exámenes, ella entró con signos vitales pero ya estaba malita pero cuando salimos y pedimos un taxi para ir a la casa nos dimos cuenta que ella no respondía y estaba fría, no tenía signos vitales, cuando ella ya estaba así le dije al celador que si había una enfermera que la revisara pero me contestó que ahí no había nadie para eso, por ahora estamos en el proceso del funeral y más adelantes analizaremos si se dio una negligencia con ella", dijo la familiar.

Caracol Radio trató de comunicarse con los representantes legales del laboratorio para conocer un pronunciamiento sobre este hecho, sin embargo no se logró atención telefónica.