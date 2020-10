Sacyr retira demanda pero no desistirá en conflicto por Puente Pumarejo

La empresa Sacyr, aunque retiró la demanda arbitral por la controversia en torno al nuevo puente Pumarejo, no desistirá del proceso, según explicó la firma en respuesta a Caracol Radio.

La constructora señaló que aunque ha retirado la demanda arbitral, advierte que volverá a presentarla “en aras de que se vuelva a integrar un nuevo panel de árbitros en un ambiente de seriedad, confianza y garantías para ambas partes”.

"Si bien no existe por nuestra parte ninguna duda sobre la imparcialidad e independencia de los árbitros que en su momento iban a conformar el tribunal, que aún no ha sido instalado, y con el fin de despejar cualquier duda infundada que pueda existir al respecto de los árbitros que compondrán el Tribunal que dirimirá la controversia presentada entre el Consorcio SES y el INVIAS con ocasión del Puente de Pumarejo, se ha decidido retirar la demanda (no desistir de la misma) y volverla a presentar en aras de que se vuelva a integrar un nuevo panel de árbitros en un ambiente de serenidad, confianza y garantías para ambas partes", expresó.

En el comunicado Sacyr señala que no es una demanda contra Colombia sino que se trata de dirimir diferencias entre las partes.

Más adelante el documento señala que es un derecho de ambas partes y es habitual que dentro del arbitraje la entidad contratante reclame al contratista los perjuicios que considere ha sufrido a lo largo del contrato.

La empresa Sacyr en su momento informó que se presentaron retrasos en la obra en unos 18 meses por temas como licencias ambientales, arqueológicas y cambios del diseño que habrían generado sobrecostos.

El puente que se proyecto sobre 650 mil millones de pesos, concluyó con un valor de 800 mil millones de pesos.