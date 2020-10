Comisaría de Familia invitó a una víctima de violencia a quitar la denuncia

Karla Ordoñez es una abogada de Medellín, que ha padecido, aparentemente, maltrato físico, psicológico y económico por parte de su exesposo desde el año 2012, con quien tiene una hija.

Luego de un tiempo de poner la denuncia por amenaza de muerte, la Comisaría de Familia de Itagüí le recomendó que lo mejor era retirar la acción legal, porque supuestamente, su expareja respondía económicamente por la niña, pero seguiría amenazando a la ciudadana.

“Yo en este momento me siento desprotegida y vulnerada porque tengo una amenaza de muerte por parte de él, a parte he recibido agresiones físicas. Las medidas de protección en Colombia y en cualquier parte del mundo, no es una garantía de que no me va a pasar nada y menos cuando la Comisaría me está diciendo que desista porque él es buen papá”, comentó la ciudadana.

La mujer manifiesta que cuenta con las pruebas del maltrato del cual al parecer ha sido víctima, no obstante, seguiría recibiendo presión de del presunto maltratador, quien habría eliminado algún material probatorio de los correos y redes sociales de Karla Ordoñez.

Con la denuncia que conoció Caracol Radio, la ciudadana espera que se le dé agilidad al proceso judicial, pues se siente en un estado de vulnerabilidad.