El Covid, la economía y su defensa; los retos del gobernador Gaviria

Luego de recuperar su libertad, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, aseguró que podrá demostrar su inocencia, como debe ser, sin estar detenido, al insistir que sus cinco meses, en reclusión domiciliaria, fueron injustas.

En una alocución, el Gaviria Correa afirmó que tiene toda la voluntad intacta para continuar su mandato y agradeció a todo el equipo de trabajo, especialmente al secretario de gobierno, Luis Fernando Suárez Vélez, que ejerció como gobernador encargado, por continuar con las políticas y labores propias de la administración.

Estimó que el departamento está en medio de un momento crucial para su recuperación económica y la prevención de contagios de Coronavirus.

“La decisión del Tribunal Superior de Medellín me permitirá, como debió ser desde el principio, con fundamento en el principio universal de la presunción de inocencia que concede a quienes, investigados tienen el derecho a defenderse en libertad. Seguir atendiendo los requerimientos de la justicia con la absoluta seguridad, de que la investigación abierta en mi contra terminará confirmando mi inocencia y la transparencia de mis actuaciones como servidor público”, enfatizó el gobernador Gaviria Correa.

El mandatario agradeció a las personas que enviaron mensajes de solidaridad durante el periodo de privación de la libertad; enfatizando el llamado de los diferentes alcaldes de departamento.

Frente a los investigadores y jueces que mantuvieron la orden de privación de libertad, Gaviria Correa se calificó como un hombre que no tiene odios, sino retos. Por lo que ratificó, que mientras continúa su defensa, su primordial trabajo será el de administrar el departamento en medio de la reactivación económica y la lucha contra el COVID-19.

“Antioquia no puede bajar la guardia, evitar un nivel de propagación que amenace ocupar la ampliada y fortalecida capacidad del sistema de salud es una tarea de todos. Sólo unidos, con disciplina social, con distanciamiento, con el uso continuo de tapabocas y el cumplimiento de los protocolos, lo lograremos. Seamos conscientes, podemos proteger nuestra vida y la de otros, no nos relajemos irresponsablemente, el virus no lo ha hecho, ni lo hará. Continúa siendo una gran amenaza para la vida y para la economía… La reactivación económica no es una opción, es una necesidad, los impactos internacionales, nacionales y locales superan en muchos casos a los de la propia pandemia”, explicó el gobernador.

Finalmente anunció un plan de expansión en Antioquia, de la mano del gobierno nacional, con lo que se visualizará el departamento a varios años, en época posterior a la pandemia.