La Minga llegó a Bogotá y fue recibida por cientos de personas

En el sur de la capital recibieron a la Minga Indígena cientos de personas con arengas de apoyo. La alcadesa, Claudia López, les dio la bienvenida en el Palacio de los Deportes donde se albergarán durante su estadía en Bogotá. “En este campamento podemos recibir hasta 7.500 personas. En caso de necesitar más, también tenemos espacio en el parque conjunto para seguir garantizando todas las medidas de bioseguridad”, escribió la alcaldesa en su cuenta de Twitter.

“Hemos venido a decirle al país que se nos respete la vida, que se nos respete el territorio, que queremos la paz y que no queremos más militarización en nuestros territorios, no queremos más asesinatos, no queremos más masacres porque hoy no nos está matando la pandemia, nos están matando las balas asesinas”, dijo Noelia Campo, consejera de la Minga Indígena.

La Minga tiene debidamente organizados los protocolos de ingreso, estaciones de comida, cocinas. La mandataria también aseguró que todo estará organizado por resguardos. “La Minga llega a Bogotá por la imposibilidad del Gobierno Nacional de reunirse directamente con ellos en Cali y llegar a acuerdos en sus demandas y peticiones. Con todo respeto solicitamos al Presidente resolver los conflictos con la ciudadanía y con la Minga pacíficamente”, añadió Claudia López.

Respecto a la movilización de mañana, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, informó que la Minga iniciará su recorrido a las 9: 00 a.m. desde la calle 63 hasta la NQS. Marcharán sobre esta avenida hacia el sur hasta llegar a la 26 y de allí se dirigirán al centro por la carrera 7, hasta llegar a la Plaza de Bolívar donde será la concentración.