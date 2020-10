Secretario de desarrollo social presentó renuncia irrevocable al cargo

El secretario de desarrollo social de Armenia, Juan Carlos Patiño, se desempeñaba en el cargo desde el inicio del mandato, en enero del 2020, del alcalde José Manuel Ríos Morales . El funcionario destacó que la decisión de presentar renuncia irrevocable al cargo la tomó por motivos personales.

Dentro de la labor que realizó en la dependencia se destaca el trabajo en el albergue Cenexpo donde se han atendido personas en condición de calle en medio de la pandemia.

La siguiente es la

carta de renuncia del funcionario al alcalde de la ciudad:

Señor :

Alcalde de Armenia, José Manuel RiosMorales.

Asunto: Renuncia irrevocable

Hoy con gran nostalgia y con una enorme satisfacción por la confianza que usted depositó en mi; al ponerme al frente de la secretaría de desarrollo social y asesor social Siento que mi recorrido en esta senda ha llegado a su fin. He vivido con enorme felicidad esta gran pasión por lo social y he visto como desde su administración se ha propuesto una ruta para mejorar la situación de la realidad de todos los Armenios y de una ciudad que espera con gran anhelo un gran cambio. Gracias por dejarme contribuir con un grano de arena en esa gesta. Por permitirme vivir alegrías tan grandes y por seguir en esa lucha que es mi proyecto de vida. Un Armenia pa todos. Hoy tengo en mi experiencia un eslabón más construido y he conocido más de la administración pública desde otro frente. Me voy con la frente en alto y seguro de que daremos más luchas por nuestro terruño. Satisfecho de haber puesto alma, vida y corazón en cada cosa a la que me comprometo y le aseguro que seguirá contando con mi apoyo incondicional para lograr la transformación política y social en nuestra región. Hoy más que nunca, Armenia necesita de personas que asuman el compromiso de sacarla adelante. Doy un paso al costado, esperando que siga resolviendo las diferentes problemáticas que tiene nuestra ciudad, que las afronte con la capacidad, la certeza ,la responsabilidad y la honestidad que Armenia lo requiere.

Con mi eterna gratitud.

Juan Carlos Patiño Zambrano.