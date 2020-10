"Mi error fue limpiarme la nariz en vía pública": María Delgado Rivera

Un nuevo giro dio la historia de la vendedora informal que protagonizó un video en el que se observaba cómo se limpiaba la nariz con tres tapabocas que tenía en sus manos.

Luego del escándalo en las redes sociales, la mujer se defendió y aseguró que su error fue "limpiarse las fosas nasales en vía pública".

"Yo trabajo en una vía pública, tengo más de 15 años de estar trabajando con los conductores en el cambio de monedas (...) recibo mucho polvo y a diario tengo que estar limpiándome. Yo soy una persona que se cuida demasiado, me coloco tres tapabocas de modo de protección y como eran desechable se me hizo fácil y empecé a limpiarme las fosas nasales porque sentí que tenía mucho polvo", dijo María Delgado Rivera.

Afirmó que "no vendo tapabocas y el error fue limpiarse la nariz con ellos - refiriéndose al cubrebocas - estoy indignada por la situación, yo no me imaginé en ningún momento hacerle daño a nadie y gracias al Señor estoy sana".

Sin embargo, la Policía Metropolitana de Santa Marta le impuso un comparendo por violación al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, específicamente el artículo 35 que trata de los comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y con las autoridades.

"Realiza unas acciones contrarias a la convivencia y que afectan gravemente la salud de los posibles usuarios, en donde hace mal uso de unos tapabocas, los cuales comercializa en ese lugar", sostuvo en su momento el comandante de la Policía, coronel Oscar Solarte.