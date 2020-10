Polémica en Dosquebradas por instalación de resaltos en vía Japón - Frailes

Estos reductores fueron instalados en las últimas horas por la Gobernación de Risaralda luego de que los comerciantes de la zona los solicitaran para evitar accidentes, disminuir el polvo y facilitar la transitabilidad de los peatones.

Erick Sebastián, líder de la comuna número dos del municipio de Dosquebradas, aclaró que esta solicitud se hizo en días pasados a la Gobernación debido a que los comerciantes se han visto muy afectados por esta obra inconclusa.

"Los resaltos se hicieron por solicitud de la misma comunidad, para rebajar el polvo, para que los adultos mayores puedan pasar con mayor felicidad, para evitar tanto accidente y los comerciantes apoyan la idea de estos reductores de velocidad", señaló Erick Sebastián.

Lea también: Alcalde de Pereira pide a OPAM que pague recursos que le debe al municipio.

Por su parte, José Yesid Rozo, taxista de la ciudad, manifestó que desde este gremio rechazan la instalación de los resaltos porque genera más problemas de movilidad y, además, asegura que están mal hechos.

"Esos resaltos en la vía Japón - Frailes me parecen una obra muy mal hecha porque la vía no la han concluido, está llena de huecos y, supuestamente, hicieron los resaltos porque las motos y carros andan muy rápido, pero eso no está bien hecho, son unos muros que dificultan la subida y bajada de ellos", manifestó Rozo.

Es importante recordar que la Gobernación está adelantando acciones jurídicas debido al fallecimiento del contratista responsable de la obra, de modo que el proceso tendría que salir nuevamente a licitación, generando más retrasos y afectaciones a la movilidad en el sector.

Lea también: Restricciones en Alcaldía de Dosquebradas por conglomerado de coronavirus.