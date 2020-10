ONG denuncia exigencia de sexo a migrantes para llegar a frontera

Las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos en Venezuela están denunciando tratos crueles e inhumanos en los miles de caminantes que están recorriendo el vecino país para llegar a la frontera con Colombia y buscar un futuro lejos del régimen que los gobierna.

La denuncia se instauró directamente en la Defensoría del Pueblo en Venezuela contra las autoridades, las cuales serían las responsables de hacer peticiones a los migrantes en los puestos de control para permitir continuar con su rumbo.

Javier Tarazona, director de Fundación de Redes en el estado Táchira FUNDAREDES, le dijo a Caracol Radio que las denuncias son a diario y los organismos en Venezuela no actúan.

"Lo que hemos documentado en Fundaredes es la perversidad con uniforme, el trato inhumano que han recibido en las distintas alcabalas los venezolanos que han salido desde el oriente y el centro del país huyendo de la tragedia que se vive en Venezuela, esto está ocurriendo por las fronteras del estado Apure, el estado Táchira y el estado Zulia, donde se han registrado alcabalas de cuerpos policiales, Guardia Nacional y Ejército Venezolano que piden a los migrantes caminantes las pruebas de PCR", dijo el funcionario.

Y añadió: "Sabiendo que en este país no hay suficientes pruebas para hacerle a la gente, pero si no tienen la prueba para poder dejarte pasar o pagas en dólares o pagas con tu cuerpo, incluso a insinuarles a las mujeres que les entreguen el cuerpo a cambio de permitir el paso al no tener esta certificación que no tienen COVID-19".

Tarazona denunció además que se han aumentado las llamadas al cábalas improvisadas para esto, y que los dejan sin ningún recurso económico para que puedan llegar hasta la frontera colombiana.

Finalizó que los que logran llegar a las llamadas trochas entre los dos países, deben también someterse a la extorsión que mantienen los grupos armados irregulares a los migrantes que quieren pasar hasta Cúcuta.