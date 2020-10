Mandatarios en Venezuela respaldan controles en trochas por Colombia

Las autoridades en Venezuela han aplaudido la decisión de Colombia de reforzar la seguridad en las trochas entre los dos países, y evitar el flujo de miles de migrantes que están utilizando estos pasos ilegales para llegar a Cúcuta.

De igual forma los cuerpos oficiales en el estado Táchira han emprendido la misma labor en los sectores con mayor flujo, y poder controlar este paso irregular que genera un grave riesgo al ser un factor de muy fácil contagio de la pandemia.

William Gómez alcalde del municipio de San Antonio del Táchira, le dijo a Caracol Radio que se requieren reactivar los diálogos binacionales para tratar de dar apertura a los pasos formales y se logre controlar esta situación.

"El refuerzo por los caminos verdes o conocidos como trochas efectivamente es muy bueno y más allá del cruce de personas lo que preocupa es que vulnera los controles de los procesos de salud y ponen en riesgo que la pandemia se propague por no tener el control de las personas que pasen por allí, en estos caminos verdes mucha gente va para adquirir un producto que necesita y quedan vulnerables por no haber controles y pueden estar positivos para el COVID-19, por esto es que el protector del Estado Freddy Bernal asignó el funcionario Carlos Trompi para adelantar articulación con las autoridades responsables en Norte de Santander como Víctor Bautista y hacer reuniones previas e ir adelantando lo que es la posible revisión para la apertura de los puentes, y así las personas no tengan por los caminos verdes", expresó el mandatario.

Manifestó que se están estableciendo como se aplicarán los controles biosanitarias en el Puente internacional Simón Bolívar, y así cuidar la salud e integridad de los ciudadanos que tienen que llegar a Colombia.