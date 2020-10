Autoridades buscan blindar a Santa Marta ante posible rebrote de COVID-19

Las autoridades de salud de Santa Marta vienen adelantando una serie de actividades y monitoreos - desde el inicio de la nueva normalidad - mediante varios indicadores para conocer el comportamiento del coronavirus en esta zona del país.

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Salud, se espera que en Colombia se presente un rebrote del virus entre los meses de octubre y noviembre, debido a la reapertura de diferentes sectores de la economía y el levantamiento de la cuarentena.

Es por eso que las autoridades de Salud en el Distrito, le insisten a los samarios que pueden evitar que se presente un rebrote mediante la implementación de las medidas de autocuidado y la disciplina social.

De acuerdo con lo señalado por Javier Hernández Blanco, médico internista, epidemiólogo y coordinador del Comité Asesor Científico de la Alcaldía, de cada ciudadano depende que ese rebrote anunciado no se registre, o se dé en menor proporción.

“Las principales condiciones que pueden favorecer el rebrote en Santa Marta en los próximos meses son: Que no mantengamos el distanciamiento social, que comencemos a salir a cosas que son innecesarias, que no hagamos el lavado de manos, que no estemos utilizando el tapabocas, que no nos cuidemos y ese no cuidarse significa frecuentar espacios cerrados, mantener contactos estrechos prolongados, cuando hablo de prologado me estoy refiriendo a más de 15 minutos", manifestó el coordinador del Comité Asesor Científico, Javier Hernández Blanco.

Dijo que esas actividades pueden favorecer la aparición de un rebrote o el incremento de casos en la ciudad.

Por su parte, el secretario de Salud Distrital, Henrique Toscano Salas, indicó que se necesita más disciplina y autocuidado en esta etapa e hizo una invitación a los samarios para que cumplan con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.

“Nos falta mucho, necesitamos muchísima más disciplina, muchísimo más uso del tapabocas, el distanciamiento social de los dos metros, el lavado de manos y evitar las aglomeraciones, no podemos dejarnos llevar por los turistas, hay que orientar al turista, ellos vienen en un afán de recreación y de diversión, pero nosotros los samarios, que somos los anfitriones debemos estar atentos para decirles que el COVID-19 está ahí", sostuvo el Secretario de Salud.

Señaló que “este es el momento en que no podemos relajarnos, ahora más que nunca es que tenemos que cuidarnos. Nosotros tenemos que darle el ejemplo a los turistas que están llegando a nuestra ciudad porque si no se cumple el uso de las medidas y los elementos de protección personal, tendremos un posible rebrote a finales de octubre que está anunciado para todo el país".

Las recomendaciones se extienden igualmente a los empresarios y propietarios de establecimientos, quienes deben velar por el cumplimiento de estas medidas tanto por sus colaboradores, como por los clientes.