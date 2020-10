Excombatientes que se quedaron en Ituango, exigen cumplimiento del acuerdo

Luego de la salida de 39 excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc y sus familias del ETCR de Santa Lucía de Ituango, se quedaron 64 porque no quisieron abandonar el territorio de donde son oriundos y ya tienen proyectos de vida visionados, estas personas crearon un Colectivo de Reincorporados desde donde están exigiendo al Estado cumpla lo firmado en el acuerdo de paz del 2016.

Los reincorporados aseguraron que no todas personas del antiguo ETCR se desplazaron de manera forzada para el municipio de Mutatá y que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizarles la seguridad en esa zona de Antioquia y otras para quienes se quedaron, por esa razón piden protección ante la vulnerabilidad en la que se encuentran.

“Las personas que estamos en Ituango quedamos con la incertidumbre de que no tenemos un punto específico donde vivir, donde trabajar. Todo el mundo conoce que salimos tarde a la vida civil y no es lo mismo, pues uno tiene necesidades de tener su tierra y su vivienda, es la situación que tenemos”, explicó Jamis Valle Macías, Presidente del Colectivo de Reincorporados del Municipio de Ituango.

Contó también que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización intentó obligar quienes permanecen en Ituango a firmar un documento titulado “acuerdo de voluntariedad y compromiso de salida de ETCR de Santa Lucía”, cuando aseguran que por esos incumplimientos de garantizar la seguridad y el bienestar de sus compañeros abandonaron el espacio.

“En el momento que se estaba yendo la gente hacia Mutatá querían que todos firmáramos una acta de voluntariedad de salida del espacio que había en Santa Lucía, entonces, nosotros no lo firmamos porque no teníamos para donde salir y dejamos constancia porque no teníamos para donde movernos”, agregó el reincorporado.

Explicó que de los 64 excombatientes aproximadamente 18 se quedaron en el espacio de reincorporación de Santa Lucía y los demás están en casas de familiares en diferentes veredas cercanas al antiguo ETCR Román Ruíz.