“No se trata de una minga reivindicativa, es una minga política”

En este momento integrantes de las diferentes comunidades indígenas del país, se trasladan hacia el Cauca donde se dará inicio a la concentración de la Minga, encuentro con el que esperan llegar a diálogos con el gobierno nacional para lograr acuerdos sobre temas que consideran afectan la vida de sus líderes, la paz de las comunidades, la minería que afecta los territorios y la falta de garantías para su democracia.

“El tema de la vida que en este momento se está viendo afectada a nivel de todos los territorios, especialmente la situación de derechos humanos es precaria y la situación de líderes sociales, especialmente de líderes indígenas ha sido sistemática y de una u otra manera se está poniendo en riesgo la supervivencia de las comunidades en general, además el tema de la paz, los derechos humanos y la garantía que debe brindar el estado, a toda la población”. Explicó Abel David Jaramillo Largo, representante a la Cámara por la circunscripción Especial Indígena

Señala además que muchos territorios están siendo afectados por la megaminería, los cultivos ilícitos y la llegada de multinacionales que se han asentado en sus territorios afectando de manera física y cultural la integridad de sus territorios.

“Se está planteando un diálogo directo con el presidente de la república. En la minga del 2019 no se pudo materializar y por ende, hoy esas realidades que se están viviendo en los territorios obedecen a la poca atención por parte del gobierno, pero también de las garantías que en este momento se deben brindar para que haya una verdadera democracia participativa y no como se está llevando al país dentro de decisiones complejas donde la división de poderes no se ha respetado y se ha concentrado aún más el poder en el ejecutivo”. Agregó.

Asegura que la agenda de la minga, que inició en el Cauca y seguirá el próximo lunes 12 de octubre en Cali, dependerá del diálogo directo que se pueda tener con el presidente de la república, pues de no darse el encuentro, las fechas y movilizaciones podrían ampliarse.

Frente a la participación de las comunidades caldense dijo que hay cerca de 500 personas acompañando la movilización y que todos ellos cuentan con las garantías para su desplazamiento.

Adicional a las personas que se han desplazado desde sus territorios, las que permanecen en las comunidades están en asambleas permanentes, mismas que dependerán de los resultados de los diálogos para su continuidad.

La Minga del Suroccidente colombiano cuenta también con la participación de organizaciones campesinas, comunidades negras y sectores sociales como los estudiantes.

