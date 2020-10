¿Quién se robó las 248 armas de la Policía de Santa Marta?

Uno de los escándalos nacionales que se originó en Santa Marta en el 2016 fue la pérdida de 248 armas del comando de la Policía Metropolitana, armamento que estaban destinados para su desintegración, pero cayeron en las manos de los delincuentes, muchos de ellos integrantes de Grupos de Delincuencia Organizada.

Las armas fueron decomisadas en procedimientos adelantados por la institución y, al parecer, desaparecieron bajo la complicidad de miembros de la entidad policial, contra quienes se adelanta un proceso judicial.

Para ese entonces la comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta era la coronel Sandra Vallejo Delgado, quien desempeña el cargo actualmente de Secretaria de Seguridad y Convivencia del Distrito, asignada por la alcaldesa Virna Johnson a inicios del año 2020.

Vallejo Delgado luego de recibir una serie de acusaciones en redes sociales y declaraciones en medios de comunicación en la ciudad, concedió una entrevista para el portal informativo 'AZ Noticias' en el que aseguró que nunca tuvo participación en la pérdida de las armas y que siempre apeló a la verdad y la justicia en ese proceso.

Dijo además que “el chisme es bien difícil combatirlo y triste cuando sale de pasquines o medios de comunicación que en su afán de enlodar el nombre de una persona se llevan por delante su dignidad, he combatido la delincuencia en esta ciudad y esta es la verdad del robo de las armas”.

La Secretaria de Seguridad y Convivencia del Distrito sostuvo que el día de los hechos el entonces comandante de la Sijín, coronel Aldama le notificó de lo sucedido y de inmediato se inició una revisión de los materiales probatorios y se encontraron 189 actas firmadas por un fiscal.

Al parecer, la misma Fiscalía General de la Nación le otorgó las funciones de desintegración de las armas.

“Llegué hasta el lugar en donde se encontraba el señor fiscal y le pedí que por favor me dijera si esas actas firmadas por él tenían su firma, si eran legítimas o no; él me contesta que no, las firmas no eran de él (…) presumí que se habían robado las armas”, relató Vallejo Delgado.

La coronel en retiro afirmó que en ese tiempo puso la denuncia ante los entes de control – Policía como la Procuraduría General de la Nación – y se le informó a la opinión pública si había más armas desaparecidas y que una de las hipótesis era que salieron de forma ilícita.

“Lo que yo presumo es que muchas de esas armas salieron con la firma de un fiscal y que se hizo precisamente cuando yo entregue las pruebas, las carpetas de todos los años de las revistas sin novedad”, expresó.

La investigación no recayó en el fiscal ni en los oficiales que hacían parte del organigrama institucional de la Policía Metropolitana de Santa Marta, sino en el mayor Rolando Pinzón, uno de los involucrados en este caso.

“Él no hizo bien su trabajo. Primero con la custodia de las armas y segundo con el tema de hacer el control sobre el seguimiento con lo que tiene que ver con la desintegración de las armas. Si él veía que estaban saliendo muchas armas, tenía que tener un proceso estándar y advertir que estaban saliendo periódicamente”, dijo Sandra Vallejo.

La coronel (e) finalizó recordando a la ciudadanía que “nadie puede decir que Sandra Vallejo le ha servido a la delincuencia, no hay nada que pueda vincularla y, por el contrario, sí contra la lucha contra ellos”.

Vallejo Delgado dijo que tiene todos sus archivos listos para responder en cualquier momento de ser requerida por las autoridades.