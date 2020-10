Duro llamado de ciclistas a opositores de ciclorrutas

Ciclistas que hacen parte de colectivos que promueven el uso de la bicicleta hicieron un fuerte llamado a funcionarios públicos y a altos cargos que por redes sociales se han dado a la tarea de desestimar el papel de la cicloinfraestructura en la ciudad.

Diego Moreno, líder de Ciclaramanga, pidió que se deje a un lado la campaña de desprestigio que se difunde, para evitar el avance hacia el uso de este medio de transporte.

Ha podido recorrer casi el total los tramos construidos y asegura que estos cumplen con la normativa requerida por el Ministerio de Transporte y es una obra que pasó su proceso judicial en el Tribunal Administrativo de Santander.

"Esto no se trata de qué político tiene la razón o que si la administración se equivocó. Ese debate ya lo dejamos atrás. Hace falta para que las ciclorrutas estén listos por lo menos un año, debemos esperar y acostumbrarnos. Ya no hay vuelta atrás, o ¿será que ya están pensando en las elecciones de 2023?", agregó Moreno.

La Juez 13 Administrativa de Bucaramanga con comunidad y comerciantes realizaron hace unos días un recorrido de inspección judicial para verificar que la Alcaldía de Bucaramanga haya realizado las correcciones hechas por los peritos de la Universidad Industrial de Santander.