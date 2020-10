Sin rastro de adolescente desaparecida en Barranca

Se trata de Zharick Dayana Rojas Chivata, una niña de 14 años de edad que fue reportada como desaparecida desde el pasado 28 de septiembre en Barrancabermeja.

VIDEO: Parque se convirtió en alojamiento de gatos y perros

Según cuentas sus familiares, la menor salió de la casa unos segundos y los vecinos se percataron que Zharick se subió en una moto y no volvió a parecer.

Odulia Chivata Vargas, madre de la niña, pide a su hija que regrese o que si alguien la tiene la libere con vida.

"Vimos una cámara donde se ve ahí, vimos que se va montada en la moto pero no se alcanza a ver la placa del vehículo y además ahora con tapabocas no se reconoce a la persona. El mensaje que yo le doy es que regrese a casa, que la amamos mucho, que si la tienen secuestrada, que la suelten, que no le hagan daño, ella es una niña".

Secretario de Salud también dio positivo para COVID-19

El caso de la menor de edad hace parte de uno de los hechos que está siendo investigado por las ONG de Barrancabermeja de supuesta desaparición de mujeres, denunciado la semana pasada y que fue desmentido por las autoridades.