30 casos positivos de COVID-19 en la cárcel Villa Cristina de Armenia

La directora del establecimiento carcelario, Tatiana Jiménez, informó que desde la semana pasada varias internas presentaban síntomas como malestar de garganta, congestión nasal y fiebre por lo que se dio a conocer la situación a la secretaría de salud para iniciar las tomas de muestras respectivas, es así como en las últimas se dieron a conocer los resultados positivos.

Agregó que no hay un aislamiento como tal puesto que el establecimiento no cuenta con los espacios pertinentes, sin embargo, dio un parte de tranquilidad respecto a que las internas dentro de las que se encuentra la ex alcaldesa de la ciudad Luz Piedad Valencia, están estables y bajo constate vigilancia.

Le puede interesar:

Vale anotar que en total son 158 las internas que se encuentran en el establecimiento carcelario por lo que es indispensable el monitoreo para evitar la propagación del virus en el centro penal.